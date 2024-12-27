برسالة غامضة.. ممثلة شهيرة تلفت الأنظار شاهدوا ماذا نشرت (صورة)

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نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة لها علقت عليها برسالة غامضة وهي تودع عام 2024، حيث أعربت عن سعادتها باقتراب انتهاء العام وعلقت على الصورة قائلة: "وانا مستنية السنة دي تخلص سنة هباب نفسي تخلص مش عاوزه تخلص".وتلقت منة العديد من التعليقات التي اتفق الكثير منها مع منشورها مؤكدين أن السنة الماضية شهدت العديد من النكسات والأزمات لكثيرين، فيما علق آخرون حول تشككهم مما إذا كانت السنة القادمة ستكون أفضل.كانت منة فضالي قد كشفت في لقاء تلفزيوني على هامش تكريمها في مهرجان "الأفضل" The Best، الذي أقيم أخيراً أنها لا تفكر أبداً في الزواج، وفجّرت مفاجأة صادمة عن مواصفات فتى أحلامها.في ردّها على سؤال: "هنشوفك عروسة امتى؟"، أجابت منة فضالي: "لا أنا عروسة لا! أنا كده حلوة قوي، أنا كده تمام، أنا مرتاحة جداً".وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت منة: "معنديش أي فتى أحلام خالص دلوقتي، مبفكرش في الارتباط دلوقتي، يوم ما اتجوز هتجوز واحد من بره، هتجوز واحد أجنبي مش واحد مصري، مبفكرش في الارتباط دلوقتي".