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المرأة

سيلفي لـ"أم عصام" وعائلتها.. شاهدوها

Lebanon 24
27-12-2024 | 14:00
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أطلت الممثلة السورية القديرة صباح الجزائري، المعروفة بـ "ام عصام" في باب الحارة على جمهورها بصورة سيلفي، حيث ظهرت وهي في كامل أناقتها بقبعة بابا نويل. 

الصورة التي جمعت صباح بعائلتها، زوجها رباح التقي وابنتها رشا وابنها كرم، نالت إعجاب المتابعين الذين أشادوا بجمالها وأجواء الصورة العائلية الدافئة. (رصد لبنان 24)
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