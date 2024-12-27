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الصورة التي جمعت صباح بعائلتها، زوجها رباح التقي وابنتها رشا وابنها كرم، نالت إعجاب المتابعين الذين أشادوا بجمالها وأجواء الصورة العائلية الدافئة. (رصد لبنان 24)