أصالة تعتذر من ابنتها شام.. إليكم السبب (فيديو)

احتفالًا بعيد ميلادها الأول، نشرت الفنانة أصالة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" فيديو لحفيدتها "جيهان"، متمنية لها ولأطفال العالم حياة أفضل.



وكتبت أصالة على الفيديو اعتذاراً مطولاً من ابنتها شام على نشر الفيديو، مؤكدة أنها أرادت أن يرى العالم نقاء وطيابة حفيدتها في عيد ميلادها.



ظهرت جيهان في الفيديو وهي ترقص خلال غناء والدتها، شام الذهبي، لها أغنية Happy Birthday، وعلقت أصالة على الفيديو، كاتبة: "بعتذر من شامي لأني حبيت عايد بفيدبو خاص بعتتلي ياه اليوم وكتير حبيت شاركه معكم قدّ ما فيه بساطة وطيابة وطفولة ودفا وأمان بنتي الصغيرة الهديّة من الله كبيرة (جيهان أحمد هلال)".

تابعت: "جيجي الّلي بنتجمع كلنا عالأرض لمّا تكون عم تحبي أو عم بتحاول تحكي وشكلا بتعرف تغني وبتروق على الموسيقى وبتسلطن.. صار اليوم عمر جيجي سنة كل سنة وحبيبتي وكلّ أطفال العالم كلهم بخير وبسلام وبأوطان حلوة وبتحنّ عليهم ويارب جيجي وكلّ أطفال العالم يعمّروا بالفرح بيوت وما يشوفوا شي للأسف نحنا شفناه ويشهدوا العدل ويعيشوا بأمان.



وكتبت أصالة: وبعيد بنتي الصغيره جيجي برجع وبقول الله يحفظ النِعَمّ واللي منهم أنتي يا روح عمرها صار اليوم سنة.. بوعدك رح أصغر لك ورح أقوى لك وبعرسك أنا رح زفّك وأنا رح ربّي لك ولادك أنتي النّعمة اللي بترجّى ربي يحفظها ويحفظ كلّ أطفال العالم قولوا آمين".(لها)











