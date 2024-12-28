غنّى لها ورقص معها وعانقها... هكذا احتفلت داليدا عياش بعيد ميلادها مع زوجها رامي (صور)

احتفل الفنان رامي عياش بعيد ميلاد زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.

وقام رامي بالغناء لزوجته، ورقص معها وعانقها، بحضور العديد من الأصدقاء. (رصد لبنان 24)