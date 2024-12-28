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المرأة

غنّى لها ورقص معها وعانقها... هكذا احتفلت داليدا عياش بعيد ميلادها مع زوجها رامي (صور)

Lebanon 24
28-12-2024 | 06:09
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احتفل الفنان رامي عياش بعيد ميلاد زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.
 
 
وقام رامي بالغناء لزوجته، ورقص معها وعانقها، بحضور العديد من الأصدقاء. (رصد لبنان 24)
 
 
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