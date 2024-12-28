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فنون ومشاهير

انتهاء أزمة مسلسل ياسمين صبري

Lebanon 24
28-12-2024 | 23:00
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علمت "لها" أن أزمة البحث عن مخرج لمسلسل "ضل حيطة" الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري موسم دراما رمضان المقبل قد انتهت، بعد تعاقد المنتجة مها سليم مع المخرجة شيرين عادل لتولي مهمة إخراج المسلسل بعد اعتذار المخرج إبراهيم فخر عن عدم المشاركة في المسلسل من دون ذكر أي أسباب لاعتذاره.
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وبدأ صناع العمل في جلسات التحضير لاستكمال التصوير وذلك للحاق بالعرض في الموسم الرمضاني.
وكان تصوير مسلسل "ضل حيطة" قد توقف أكثر من مرة بسبب انشغال ياسمين صبري بمناسبات فنية عدة، آخرها تواجدها في المملكة العربية السعودية، وقبلها سفرها خارج مصر لتصوير مشاهدها في فيلم "الأرض السوداء" مع كريم عبد العزيز. (لها)

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