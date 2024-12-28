روتين مثالي لبشرة متوهجة في الأعياد

العطلات هي وقت للفرح والاحتفالات، وبالطبع للظهور بأبهى إطلالة في كل التجمعات العائلية، الحفلات، وصور الـ«إنستغرام».
البشرة المتوهّجة والمشرقة هي اللمسة المثالية التي يمكن أن تزيّن إطلالتك الشتوية. ولكن الطقس البارد، الهواء الجاف، وضغوط الموسم قد تؤثر سلباً في بشرتك. لا داعي للقلق! مع روتين العناية بالبشرة المناسب، يمكنك الحصول على إشراقة متجدّدة ومظهر مرطّب، مما يجعل بشرتك تتألق في كل احتفال. إليكِ دليلاً خطوة بخطوة لتحضير بشرتك للموسم المقبل وضمان أن تبدو مشرقة، ناعمة، ومليئة بالحيوية.
Smooth Canvas
قبل أن تتمكّني من الحصول على الإشراقة، يجب التأكد من أن بشرتك ناعمة وخالية من الخلايا الميتة. التقشير هو الخطوة الأساسية، ولكن احرصي على أن تتعاملي برفق مع بشرتك، فبشرة الشتاء تميل إلى أن تكون أكثر حساسيةً، لذا يمكن المقشّرات القاسية أن تؤدي إلى التهيّج أو الاحمرار.
مقشّرات طبيعية أو كيميائية
• المقشّرات الفيزيائية مثل مقشّر السكر أو الملح، وهي رائعة للتقشير اللطيف. فقط تأكّدي من أن الجزيئات صغيرة وناعمة لتجنّب خدش البشرة.
• المقشّرات الكيميائية وهي تحتوي على AHAs (أحماض ألفا هيدروكسي) أو BHAs (أحماض بيتا هيدروكسي) وتساعد في إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة.
Hydrating Face Masks
هواء الشتاء يمكن أن يجعل بشرتك جافة ومتقشّرة. لاستعادة الرطوبة، أضيفي قناع ترطيب إلى روتينك. هذه الأقنعة غنية بالمكوّنات المغذّية التي تزوّد بشرتك بالرطوبة، مما يجعلها ممتلئة وناعمة ومتوهّجة.
أقنعة ترطيب البشرة
• ابحثي عن الأقنعة التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، الغليسرين، أو السيراميد، حيث تشتهر هذه المكوّنات بقدرتها على ترطيب البشرة بعمق.
• الأقنعة الليلية هي خيار ممتاز للجدول المزدحم؛ فهي تعمل أثناء نومك وتمنح بشرتك ترطيباً مكثّفاً عند الاستيقاظ.
Brighten and Revitalize
الفيتامين C هو سلاحك الخفي لمكافحة البهتان وإضفاء الإشراقة على بشرتك. هذا المضاد الحيوي القوي يساعد في تفتيح لون البشرة، توحيد التصبّغات، والحماية من التلف الناجم عن الجذور الحرّة التي يسببها الطقس البارد في الشتاء.
سيروم الفيتامين C
• اختاري سيروم الفيتامين C الثابت وعالي الجودة مع تركيز يُراوح بين
%20-10 لتحقيق أفضل النتائج من دون إلحاق الضرر بالبشرة.
• ابحثي عن مكوّنات إضافية مثل النياسيناميد أو ألفا أربوتين لتعزيز تأثيرات التفتيح.