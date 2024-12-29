بعد مسيرة استثنائية.. وفاة بطلة فيلم "روميو وجولييت"

توفيت الممثلة البريطانية أوليفيا هاسي، التي اشتهرت بدورها في فيلم "روميو وجولييت"، عن عمر يناهز 73 عاماً.

وحققت هاسي شهرة واسعة بعد أدائها المتميز في فيلم "روميو وجولييت" للمخرج فرانكو زيفيريلي عام 1968، والذي حصلت بسببه على جائزة "غولدن غلوب" في فئة "نجمة العام الجديدة".

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وولدت أوليفيا هاسي في بوينس آيرس بالأرجنتين، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت تبلغ من العمر 15 عاماً عندما شاركت في فيلم "روميو وجولييت" إلى جانب لينارد وايتنغ، الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً آنذاك. ورغم صغر سنها، قدمت أداءً استثنائياً جعلها محط أنظار النقاد والجماهير.



إلى جانب "روميو وجولييت"، شاركت هاسي في عدة أفلام هامة، مثل فيلم الرعب "بلاك كريسماس" عام 1974، وفيلم "ديث أون ذي نايل" عام 1978 المقتبس عن رواية أغاتا كريستي. وقد أضافت هذه الأدوار المزيد من العمق إلى مسيرتها المهنية، مما جعلها إحدى الوجوه البارزة في السينما العالمية.



وقد أعربت عائلة هاسي عن حزنها الشديد لوفاتها، ووصفتها في بيان لها بأنها كانت "شخصاً مميزاً" أثّر "لطفها وحكمتها" في حياة كل من عرفها. (فوشيا)