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المرأة

اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء... فنانة شهيرة تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة

Lebanon 24
29-12-2024 | 14:06
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تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة بالقاهرة الجديدة مساء الثلاثاء 31 كانون الأول الجاري والذي من المقرر استمراره حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من العام الجديد.

وكعادة النجمة روبي تضع شروطًا صارمة في حفلاتها، حيث أعلنت عن أن الدخول في الحفل الجديد بالملابس الرسمية بعد أن أحيت عددًا من الحفلات اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء ومرة أخرى بالملابس الكتان وغيرها.
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وشهد حجز تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لطرحها حيث طرحت الشركة المنظمة للحفل فئات مختلفة منها وصلت إحداها الى 120 ألف جنيه للترابيزة الواحدة وتضم عشرة مقاعد.

وعلى صعيد آخر تواصل روبي تصوير مسلسلها الجديد "جاني في المنام"، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل، حيث أكدت أن المسلسل سوف يحمل مفاجأة لجمهورها.

وتشارك روبي في مسلسل "جاني في المنام" بجوار النجمتين نيللي كريم وكندة علوش وعدد كبير من النجوم. (لها)
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