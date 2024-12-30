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المرأة
سارة نخلة توجه رسالة قاسية للرجال (فيديو)
Lebanon 24
30-12-2024
|
00:48
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وجهت الفنانة سارة نخلة، خلال حلولها ضيفة على برنامج "ساعة زمن" الذي تقدمه الإعلامية مايا الشربيني على قناة Ten، رسالة نارية إلى الرجال، كاشفة عن مفهومها للمسؤولية في العلاقات الزوجية، مشيرة إلى أن الرجل يجب أن يكون قادرًا على تحمل الأعباء الحقيقية وليس الاكتفاء بالكلام المعسول.
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قالت سارة: "أنا مبحبش أراوغ، يا إما أنت هتعليني أو تبقى على نفس مستوايا، اللفلفة والدباديب مابقتش تأكل عيش، دي كانت حاجة يضحكوا علينا بيها زمان، لكن دلوقتي أنا فوق الـ30، ما حدش يقدر يضحك عليا".
أضافت: "المسؤولية مش إن الراجل يكلمني يقول لي أخبارك إيه، دي حاجة عادية، المسؤولية هي أنه يشيل كل حاجة: البيت، المصاريف، وكل اللي يخصنا، أنا مش هقف مع السباك ولا مع بتاع التكييف، وفرلي كل ده وبعدين تعال قول عليّ نكدية".
وبشأن مقارنة السيدات المصريات بغيرهن من الجنسيات، أوضحت: "الست المصرية أجدع ست في الدنيا، شايلة كل حاجة لوحدها، من مصاريف البيت للمدارس والنوادي، ولا سورية ولا لبنانية تقدر تستحمل اللي المصريات بيستحملوه".
تابعت: "اهتمام المرأة بنفسها ده دور الراجل كمان، وفرلي الفلوس اللي تخليني أعمل بوتكس وفيلر، وفرلي سواق وحاجات البيت، وبعدها تعالى قول عليَّ نكدية".
ويعتبر مسلسل "حكايتي" هو آخر أعمال الفنانة سارة نخلة، والعمل من بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، جمال عبد الناصر، إدوارد، نهال عنبر، إسلام جمال، وغيرهم. (لها)
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