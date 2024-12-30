بعد غياب سنوات عن الدراما... هيفاء وهبي تكشف عن جرأة "المشتبه الرابع"

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قبل أيام، تصدر إسم هيفاء وهبي التريند عبر منصة إكس فور إعلان إدارة منصة نتفليكس العالمية عن مشروع ضخم يجمعهما سويًا بعنوان "المشتبه الرابع "، ومن خلال نواعم نكشف تفاصيل وكواليس خاصة بالعمل الذي تعود به هيفاء وهبي للدراما بعد تأجيل مسلسلها الرمضاني "بمية دهب ".المشتبه الرابع الذي يحمل عودة هيفاء وهبي للدراما بعد غياب سنوات سينتمي لدراما الإثارة والتشويق، على أن تدور حلقاته خلال 30 حلقة. ومن المقرر أن يشارك مكسيم خليل ببطولة العمل بالإضافة إلى ترشيح كل من كارلوس عازار، زينة مكي وريتا حرب للمشاركة ببطولة المسلسل، والعمل من تأليف مينا دكران والإخراج لليث الربايعة وإنتاج بيروت برودكشن، وسيتم تصويره بين مصر، لبنان، تركيا وروسيا .ويتردد أن أجر هيفاء وهبي بلغ مليون دولار مقابل بطولتها للمسلسل المنتظر عرضه بخريطة دراما نتفليكس لعام 2025 حيث من المقرر البدء في تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال أيام .وعلى هامش كواليس التحضيرات الخاصة بالعمل، كشفت هيفاء وهبي بتصريحاتها الإعلامية أن المسلسل يتناول قصة جريئة قد تكون المرة الأولى التي تتناول بالدراما العربية، والدور الذي ستجسده ضمن الأحداث يتطلب تركيز وجرأة، وأكدت أن هذا العمل سيضعها بمكانة أهم، وتمنت أن تقدم منه موسم ثانٍ.وكانت هيفاء قد تواجدت بالقاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على عملها الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الأيام القادمة. (نواعم)