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المرأة

أصبحت شابة جميلة وتُشبه والدتها... تعرفوا إلى إبنة الممثلة فيفيان أنطونيوس (صورة)

Lebanon 24
30-12-2024 | 06:18
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نشرت الممثلة فيفيان أنطونيوس عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، صورة وهي برفقة إبنتها الجميلة تمارا.
 
 
وأرفقت أنطونيوس الصورة بالتعليق التالي: "مع تمارا". 
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واللافت أنّ تمارا أصبحت شابة، وباتت تُشبه والدتها كثيراً. (رصد لبنان 24)
 
  
 
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فيفيان أنطونيوس

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