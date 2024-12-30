بعد أيام من وفاته.. ممثلة شهيرة تكشف عن وصية زوجها الراحل

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وأكدت نشوى في منشورها أن وصية زوجها لها كانت بعدم إقامة عزاء له بعد وفاته. كما نشرت رسالة شكر ودعاء لكل من وقف إلى جانبها وعائلتها في محنتهم، وجاء فيها: "شكر الله سعيكم، ولا أراكم مكروهًا في عزيز لديكم، بشكركم جميعًا على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".أضافت: "اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء في المقابر، بناءً على رغبة نور عيني زوجي وشريك عمري وأبو ولادي. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".وكانت الممثلة المصرية قد أعلنت عن وفاة زوجها عبر منشور مؤثر على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، طلبت فيه من محبي زوجها وأصدقائها الحضور لصلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، حيث كتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي".وطالبت بحضور كبير قائلة: "تعالوا والنبي، الله يراضيكم، ادعوا له بالرحمة وادعوا لي أنا وأولاده بالصبر والثبات". (الجديد)