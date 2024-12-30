13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أيام من وفاته.. ممثلة شهيرة تكشف عن وصية زوجها الراحل
Lebanon 24
30-12-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الممثلة المصرية نشوى مصطفى متابعيها على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" بكشفها عن وصية زوجها الراحل محمد عماد، وذلك بعد أيام من وفاته.
وأكدت نشوى في منشورها أن وصية زوجها لها كانت بعدم إقامة عزاء له بعد وفاته. كما نشرت رسالة شكر ودعاء لكل من وقف إلى جانبها وعائلتها في محنتهم، وجاء فيها: "شكر الله سعيكم، ولا أراكم مكروهًا في عزيز لديكم، بشكركم جميعًا على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
Advertisement
أضافت: "اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء في المقابر، بناءً على رغبة نور عيني زوجي وشريك عمري وأبو ولادي. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".
وكانت الممثلة المصرية قد أعلنت عن وفاة زوجها عبر منشور مؤثر على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، طلبت فيه من محبي زوجها وأصدقائها الحضور لصلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، حيث كتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي".
وطالبت بحضور كبير قائلة: "تعالوا والنبي، الله يراضيكم، ادعوا له بالرحمة وادعوا لي أنا وأولاده بالصبر والثبات". (الجديد)
فنون ومشاهير
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تحدثت عن زواجها.. نجوى كرم تُهاجم ليلى عبد اللطيف شاهدوا كيف سخرت من توقعاتها (فيديو)
Lebanon 24
بعدما تحدثت عن زواجها.. نجوى كرم تُهاجم ليلى عبد اللطيف شاهدوا كيف سخرت من توقعاتها (فيديو)
23:43 | 2024-12-29
29/12/2024 11:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقالها إلى "الجديد"... بماذا وصفت أمل طالب هشام حداد؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقالها إلى "الجديد"... بماذا وصفت أمل طالب هشام حداد؟ (صورة)
09:45 | 2024-12-30
30/12/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود توقيف شخصين في "سوق الأحد".. هذا ما كانا يبيعانه
Lebanon 24
بالجرم المشهود توقيف شخصين في "سوق الأحد".. هذا ما كانا يبيعانه
05:10 | 2024-12-30
30/12/2024 05:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مصرف لبنان جيدة.. المطلوب اكثر
Lebanon 24
خطوة مصرف لبنان جيدة.. المطلوب اكثر
02:15 | 2024-12-30
30/12/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة فنان لبنانيّ في المستشفى... نُقِلَ بشكلٍ عاجلٍ وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بالصورة فنان لبنانيّ في المستشفى... نُقِلَ بشكلٍ عاجلٍ وهذا وضعه الصحيّ
10:12 | 2024-12-30
30/12/2024 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2024-12-30
بفستان مثير وجريء.. هكذا تستعد نيكول سابا لاستقبال العام الجديد (صور)
10:29 | 2024-12-30
دانا الحلاني تنشر صوراً مع خطيبها... هذا ما قالته عن العام 2024
08:42 | 2024-12-30
ممثلة معروفة تكشف عن تعرّضها لجلطة دماغيّة خلال الحمل... إليكم ما قالته
07:30 | 2024-12-30
نانسي عجرم حزينة: "رحل اللي ترك بسمة"
06:18 | 2024-12-30
أصبحت شابة جميلة وتُشبه والدتها... تعرفوا إلى إبنة الممثلة فيفيان أنطونيوس (صورة)
04:11 | 2024-12-30
بصور عفوية... دانة طويرش تستعرض حملها بعد أشهر من العلاج
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
31/12/2024 01:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
31/12/2024 01:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
31/12/2024 01:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24