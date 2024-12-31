بكلمات مؤثرة.. تغريدة لافتة لميريام فارس وهذا ما قالته

ودّعت الفنانة ميريام فارس عام 2024 برسالة أمل ورجاء وجهتها إلى جمهورها في منشور عبر حسابها على إكس.

وكتبت فارس في المنشور: "الليلة رح نودّع سنة كان الها تأثير كبير علينا كلّنا، بكل تحدّياتها وصعوباتها… خلّينا نستقبل السنة الجديدة إيد وحدة، بقلوب مليانة محبّة وتفاؤل وإيمان ورجاء، على أمل انه تحمل ال ٢٠٢٥ كلّ الخير". (lbc)

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