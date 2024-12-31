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فنون ومشاهير

برسالة مؤثرة.. مي كساب تدعم نشوى مصطفى

Lebanon 24
31-12-2024 | 23:00
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نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تجمع الفنانة نشوى مصطفى وزوجها الراحل محمد عماد، موجهة لها رسالة دعم ومساندة عبرت من خلالها عن حزنها وتأثرها برسالة نشوى عقب وفاة زوجها.
وكتبت مي في رسالتها قائلة: "نشوى مصطفى بحبك من كل قلبي. أنتِ مثال للست المصرية الأصيلة المشرفة اللي عارفة دينها وحدودها وواجباتها. فنّانة عظيمة وأم وزوجة أعظم".
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تابعت: أد ايه كلامك عن جوزك لمس قلبي وأثر فيه قالت عنه (سترني وأكرمني وجبر خاطري، وعلّمني وربّى عيالنا أحسن تربية. 33 سنة ما بعدناش عن بعض لحظة).
وأضافت مي: "كلامها درس كبير لكل زوج وزوجة. ربنا يرضيها بقضائه، ويبرد قلبها ويصبرها هي وأولادها". وختمت بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة ولنشوى وأبنائها بالصبر.
(لها)

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