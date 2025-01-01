هايلي بيبر في رسالة غامضة وسط شائعات الطلاق من جاستن

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من جديد… تعود شائعات توتر العلاقة بين جاستن بيبر وهايلي بيبر لتشغل الجمهور والتساؤلات حول طلاقهما، خاصة بعد منشوراتهما الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.ففي 30 كانون الاول، شاركت هايلي عبر ستوري إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه صانع محتوى يقول: “أنت لست بخير، وهذا طبيعي. لقد اتخذت قرارات تضعك في مواقف لا تحبها. تستيقظ كل يوم وتقول: يا إلهي، هذا الواقع الذي صنعتُه لنفسي”.هذا المنشور أثار الجدل مجددًا وزاد من تكهنات الجمهور حول مشاكل بين الثنائي وطريقهما إلى الطلاق . ففي اليوم السابق، نشر أحد صناع المحتوى على TikTok، سلون هوكس، مقطع فيديو يدّعي فيه أن “الرومانسية بين جاستن وهايلي ليست على ما يرام”، مع الإشارة إلى منشورات شاركها الثنائي بدت وكأنهما يسخران من بعضهما. من الأمثلة التي ذكرها سلون: نشر جاستن صورة مرفقة بأغنية “B.E.D.” التي تتحدث عن الرغبة الجسدية أكثر من الحب، بينما ردت هايلي بعد دقائق باستخدام أغنية “30 for 30” للفنانة SZA.وفي تطور آخر، شاركت هايلي منشورًا يتحدث عن “فشل تربية الأطفال المشتركة”، ما دفع البعض للتساؤل: هل يواجهان مشاكل تتعلق برعاية طفلهما البالغ 4 أشهر، جاك بلوز بيبر؟رغم الشائعات، أكدت هايلي في مقابلة سابقة أنها اعتادت على التكهنات المحيطة بزواجها. وقالت لمجلة W في تموز: “الناس يحاولون باستمرار تدمير علاقتنا. يبدو أنهم لا يريدون تصديق أننا سعداء”.أما جاستن، فقد أكد في مقابلة مع Vogue Australia في شباط 2023 أنه يعتبر هايلي “أفضل صديقة” له، مضيفًا: “أجمل ما في زواجنا هو الرفقة التي تجمعنا”. ورغم كل الجدل، يبدو أن الثنائي يواصل حياتهما معًا بثقة وسعادة. (ET بالعربي)