تايلور سويفت بأرقام قياسية في 2024 وقصة حب

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استطاعت النجمة العالمية تايلور سويفت أن تُحَقّق العديد من النجاحات والأرقام القياسية التي من الصعب تجاوزها بسهولة، لا سيما أنّ تلك النجاحات جعلتها في مكانة خاصة وفريدة؛ إذ استطاع ألبومها «The Tortured Poets Department»، الذي طرح في النصف الأول من 2024، أن يتصدر قائمة Billboard 200 Albums، حتى نهاية 2024، كما أن ألبوم taylor swift 1989 الذي طرحته سويفت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يزال أيضاً يحافظ على وجوده في المركز الثاني خلف ألبوم سويفت الأول، وهي المرة الوحيدة منذ 55 عاماً يحتل فيها ألبومان المركزين الأول والثاني لفنان واحد في عام.باتت سويفت أوّل فنانة تحصل على أكبر عدد من جوائز غرامي لأفضل ألبوم في العام، كما صنعت تاريخاً جديداً بعد ترشحها لجوائز غرامي لعام 2025، لأكبر عدد من الترشيحات في فئة ألبوم العام من قبل فنانة بـ7 ترشيحات، وذلك وفقاً لموقع billboardarabia، كما أنّها تحمل الرقم القياسي لأكثر فنان يتم تشغيل أغانيه على الإطلاق على Spotify، فضلاً عن الإيرادات القياسية لفيلمها الموسيقي الذي طرح في نهاية 2023، الذي حقق في كانون الثاني الماضي أكثر من 250 مليون دولار، كما أنّ جولتها حققت أيضاً إيرادات كبيرة وصلت لما يقارب 2.2 مليار دولار في الجولة الغنائية التي استمرت عامين، مما يجعلها أعلى جولة ربحاً على الإطلاق للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقديرات شركة «بولستار للبيانات».أصبحت تايلور سويفت بحضورها الطاغي في أيّ مناسبة أو حفلة لها مكانة وتأثير اقتصادي على المكان المتواجدة فيه، إذ إنّ التأثير الذي تتركه حفلات تايلور سويفت على اقتصاد الكثير من المدن التي تقوم بزيارتها سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، وتأثير كل زيارة على الإيجارات وأسعار الإقامة في الفندق وحركة البيع والشراء. كما أنّ تأثير تايلور سويفت وصل أيضاً لدوري كرة القدم الأميركي، بعدما حقق فريق كانساس سيتي تشيفز رقماً قياسياً لمباراة افتتاحية في الدوري الأميركي الذي وصل لما يقارب 28.9 مليون مشاهد، وهو الرقم القياسي الأبرز في تاريخ افتتاحيات الدوري.أخذت علاقة حب تايلور سويفت لنجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، صفة العلانية، وذلك بوجودهما في الأحداث المهمة التي ترتبط بعمل أي منهما؛ إذ إنّ تايلور سويفت حاضرة بقوة في مباريات نادي كانساس سيتي الأميركي الذي يلعب فيه كيلسي، والتي جذبت الأنظار بشكل أكبر إليه بسبب وجودها، كذلك مع أفراد من عائلتها وعائلة صديقها ترافيس كيلسي الذي كان حريصاً أيضاً على وجوده مع تايلور خلال جولتها The Eras Tour، وتحديداً في لندن، حيث ظهر من بين الراقصين في الفرقة الاستعراضية خلال عروض لندن، في تأكيد على أن الثنائي تجاوز كل تفاصيل العلاقة وهناك حالة من الاهتمام المشترك بالكشف عن مدى ارتباطهما ومساندة كل منهما للآخر. (نواعم)