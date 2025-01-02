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المرأة

بداية سعيدة لـ شيرين عبد الوهاب في 2025... هذا ما حصل معها

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:10
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على ما يبدو أن سنة الــ2025، ستكون سنة إيجابية لشيرين عبد الوهاب، حيث بدأت من أول أيامها بعودة حسابها على الإنستقرام، وذلك بعد عدد من القضايا والمشاكل التي واجهتها شيرين خلال السنوات الماضية بسبب الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا، والذي جعلها تلجأ لفتح صفحات بديلة.
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وقامت شيرين بحذف كافة الصور السابقة، ونشر صورة جديدة لها مع تعليق: "Happy New Year"، وذلك وسط تفاعل عدد من الفنانين مع الصورة ومن بينهم غادة عبد الرازق، ساندي، وغيرهم، كما قام عمر السعيد بتهنئة شيرين لعودتها للصفحة وكتب: "Welcome back".


كما روجت عبر حسابها المؤقت عن عودة الحساب، وأعادت نشر ستوري خاص بالفانز الذين قاموا بالترويج لهذه العودة,

شيرين عبد الوهاب كانت قد كثفت نشاطها الفني مؤخراً بعدة حفلات آخرها بدبى قبل حوالي اسبوعين، وسبقها حفلها بالكويت، التي أثارت فيها بعض الجدل على خلفية "زلة لسان" على المسرح خلال الحفل، حيث تذكرت الراحل محمد رحيم  الذي عمل معها في عدد من الأغاني أبرزها "مشاعر"، وفي نهاية كلامها علّقت بالخطأ "سيئة جارية".



وسبق وطرحت شيرين عبد الوهاب ألبوم غنائي في سنة 2024، وحقق نجاحاً كبيراً رغم حذفه من المنصات الموسيقية واليوتيوب، بسبب أزمتها على روتانا، كما طرحته لاحقاً عبر تليغرام. (ET بالعربي)
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