احتواءه لها جعلها توافق على الارتباط... مي فاروق تتحدث عن علاقتها بخطيبها قبل زفافهما بساعات

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تحتفل الفنانة مي فاروق مساء اليوم الخميس 2 كانون الثاني بزفافها الى الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة بعد خطوبة دامت قرابة العام.وكانت مي والعمروسي قد حلا ضيفين على بودكاست "ع الرايق"، الذي يقدمه الفنان خالد عليش على "يوتيوب" وذلك قبل حفل الزفاف بساعات، حيث كشفت مي قصة تعارفها بخطيبها، التي بدأت خلال حضورهما حفل زفاف المخرجة بتول عرفة.أشارت مي الى أن العمروسي فاجأها خلال حفل الزفاف بتقديم مروحة يدوية صغيرة لتلطيف حرارة الجو، ليكون هذا الموقف البسيط بداية حديث تطور الى علاقة خاصة انتهت بخطوبتهما في كانون الثاني 2024.تحدثت مي عن الصعوبات التي واجهتها في العام الذي سبق خطوبتها، بما في ذلك فقدان والدها، مؤكدة أنها رغم ذلك اعتبرت أن العام الجديد يمثل بداية مرحلة جديدة سعيدة ومليئة بالأمل في حياتها الشخصية.تطرقت مي فاروق الى تجربتها السابقة في الارتباط والزواج، إذ أكدت أنها تعلمت أن الأمان والسلام هما أهم ما تبحث عنه في العلاقة، مضيفة أن التلقائية والمصارحة هما أساس العلاقة الناجحة، وهو ما توافق عليه مع العمروسي.من ناحيته أكد محمد العمروسي أنه يحرص على التشاور مع مي في أعماله الفنية، معبرًا عن ثقته بذكائها وسعادته بنجاحها.قالت مي إنها لم تكن تخطط للزواج مرة أخرى، إذ كانت تركز على عملها. ومع ذلك، فإن ذكاء العمروسي واحتواءه لها جعلها توافق على الارتباط، لتستمر خطوبتهما لمدة سبعة أشهر من التفاهم والاحتواء.أوضح العمروسي أن مهنة التمثيل تعد من أصعب المهن في العالم، مشيرًا الى أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد عمال المناجم، بسبب الجهد الكبير الذي تتطلبه. كما تحدث عن تعرضه للانتقاد من الجمهور، بسبب دوره في مسلسل "خطوط حمراء". (لها)