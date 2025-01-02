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المرأة
سلمى أبو ضيف تكشف مفاجأة عن أزيائها
Lebanon 24
02-01-2025
|
12:30
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خلال حلولها ضيفةً على برنامج It's not Complicated الذي يُعرض على صفحات Gossips عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فجَّرت الفنانة سلمى أبو ضيف مفاجأة حول الإطلالات التي تظهر بها في أعمالها، والمناسبات الفنية، إضافة الى حديثها عن ملابس ابنتها المنتظَرة.
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وقالت سلمى إنها لا تخطّط لشراء ملابس من دور الأزياء الشهيرة لابنتها فور وصولها الى الدنيا، مؤكدةً أنها اشترت لها أزياء الأطفال القطنية المريحة.
وعن إطلالاتها في المناسبات والأعمال الفنية، قالت سلمى: "لبس البراند اللي بلبسه دا كله هدايا".
(لها)
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