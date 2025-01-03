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المرأة

بالصورة... فيفي عبده برفقة ابنتها هنادي في عزاء

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:16
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وصلت الفنانة فيفي عبده، برفقة ابنتها هنادي، إلى عزاء الفنان الراحل أحمد عدوية الذي تم تنظيمه مساء يوم الأربعاء 1 كانون الثاني في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وشهدت مراسم العزاء حضور العديد من الشخصيات العامة، من بينهم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وكذلك وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والموسيقار حميد الشاعري.
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وكان أحمد عدوية قد رحل عن عالمنا مساء الأحد الماضي عن عمر ناهز 79 عامًا، وتمت الصلاة عليه في مسجد حسين صدقي في المعادي. (نواعم)
 
 
 
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