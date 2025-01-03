12
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تعاونت مع جورج وسوف وعمرو دياب.. وفاة إحدى أبرز صانعات الأغنية العربية (صورة)
Lebanon 24
03-01-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت الشاعرة الغنائية عبير الرزاز، إحدى أبرز صانعات الأغنية العربية، حيث تم تشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم.
ونعاها الشاعر صلاح عطية عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "البقاء لله، الزميلة العزيزة الشاعرة عبير الرزاز، دعواتكم لها بالرحمة في يوم الجمعة العظيم."
Advertisement
وتعد عبير الرزاز واحدة من أبرز الشاعرات الغنائيات في الوطن العربي، حيث تعاونت مع كبار الفنانين وكتبت العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا. من أشهر أعمالها أغاني "سلف ودين" و"يوم الوداع" لجورج وسوف، و"يا ناسي وعدك" لعمرو دياب، و"لو فاكر" لفضل شاكر، و"بكلمة نتصالح" لتامر حسني، إضافة إلى أغنية "في الأول" لمحمد محيي.
وكان آخر ظهور لها في حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية.
الجدير بالذكر أن عبير الرزاز تعاونت مع العديد من النجوم البارزين في العالم العربي، من بينهم تامر حسني، عمرو دياب، جورج وسوف، وفضل شاكر، كما قدمت أعمالًا مع الفنان الراحل رامي صبري قبل وفاته. (فوشيا)
فنون ومشاهير
المرأة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
09:16 | 2025-01-03
03/01/2025 09:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية "كلمتها الرئاسية"
Lebanon 24
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية "كلمتها الرئاسية"
05:00 | 2025-01-03
03/01/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة العمليّات في سوريا اعتقلت فناناً معروفاً... وهذا ما تقرّر بشأنه اليوم (صورة)
Lebanon 24
إدارة العمليّات في سوريا اعتقلت فناناً معروفاً... وهذا ما تقرّر بشأنه اليوم (صورة)
07:00 | 2025-01-03
03/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!
Lebanon 24
"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!
14:32 | 2025-01-03
03/01/2025 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سعره خياليّ واستهدفته إسرائيل في الضاحية الجنوبية... ما هو هدف تل أبيب من قصف اليمن؟
Lebanon 24
سعره خياليّ واستهدفته إسرائيل في الضاحية الجنوبية... ما هو هدف تل أبيب من قصف اليمن؟
07:30 | 2025-01-03
03/01/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
00:00 | 2025-01-04
عاشت الحب الأول في عمر الـ 27 وأنجبت في الـ 42.. فنانة لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل عن حياتها
15:32 | 2025-01-03
"ما مصدقة".. فنانة لبنانية عانت من المرض بسبب السجون السورية
10:00 | 2025-01-03
بدا متعباً... سارة أبي كنعان تنشر صورة برفقة زوجها وسام فارس
07:16 | 2025-01-03
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
05:49 | 2025-01-03
أُصيبت بنزيفين وخضعت لعمليّة خطيرة جدّاً... ممثلة لبنانيّة: "كان ممكن ما اطلع"
04:10 | 2025-01-03
ياسمين الخطيب تكشف زواجها في باريس
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
04/01/2025 07:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
04/01/2025 07:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
04/01/2025 07:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24