تعاونت مع جورج وسوف وعمرو دياب.. وفاة إحدى أبرز صانعات الأغنية العربية (صورة)

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توفيت الشاعرة الغنائية عبير الرزاز، إحدى أبرز صانعات الأغنية العربية، حيث تم تشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم.ونعاها الشاعر صلاح عطية عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "البقاء لله، الزميلة العزيزة الشاعرة عبير الرزاز، دعواتكم لها بالرحمة في يوم الجمعة العظيم."وتعد عبير الرزاز واحدة من أبرز الشاعرات الغنائيات في الوطن العربي، حيث تعاونت مع كبار الفنانين وكتبت العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا. من أشهر أعمالها أغاني "سلف ودين" و"يوم الوداع" لجورج وسوف، و"يا ناسي وعدك" لعمرو دياب، و"لو فاكر" لفضل شاكر، و"بكلمة نتصالح" لتامر حسني، إضافة إلى أغنية "في الأول" لمحمد محيي.وكان آخر ظهور لها في حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية.الجدير بالذكر أن عبير الرزاز تعاونت مع العديد من النجوم البارزين في العالم العربي، من بينهم تامر حسني، عمرو دياب، جورج وسوف، وفضل شاكر، كما قدمت أعمالًا مع الفنان الراحل رامي صبري قبل وفاته. (فوشيا)