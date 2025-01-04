تلقت هدية رومانسية خاصة.. هكذا احتفلت نجمة شهيرة بعيد ميلادها (صورة)

بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف غداً الأحد في 5 كانون الثاني، تلقت النجمة المصرية هنا الزاهد هدية مبكرة وحرصت على استعراضها بطريقة مميّزة على السوشيال ميديا.



ونشرت النجمة المصرية باقة كبيرة من الورود الحمراء المزينة بالورق الأبيض وكشفت أنها هدية مبكرة بمناسبة عيد ميلادها، وحرصت على إخفاء هوية المرسل، ولكنها عبرت عن سعادتها بنشر صورة للباقة المميزة التي تلقتها.

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وكانت هنا قد عبرت في وقت سابق عن خوفها من التجربة الفنية الجديدة التي من المفترض أن تخوضها في الفترة المقبلة، وهي إعادة تقديم فيلم "البحث عن فضيحة" الذي تم عرضه منذ سنوات طويلة من بطولة النجم عادل إمام وسمير صبري والنجمة ميرفت أمين، على أن يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد.(لها)







