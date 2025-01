احتفلت الممثلة ديما قندلفت، بطلة مسلسل "القدر"، بعيد ميلادها وسط أجواء من المحبة والتقدير من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعبرت ديما عن امتنانها للجميع من خلال منشور على حسابها في "إنستغرام"، حيث كتبت: "غمرتوني بمحبتكن"، وأضافت بالإنكليزية: "Thank you for your wishes in my birthday.. Your love is a great drive for me to do more"، مشيرة إلى أن محبتهم تشكل دافعًا كبيرًا لها لتحقيق المزيد.