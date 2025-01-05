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المرأة

جيسيكا عازار تنشر صورة وتُعلّق عليها: حبّ حياتي

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:36
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شاركت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار متابعيها على "انستغرام"، صورة وهي تُعانق إبنها فهد.
 
 
وقالت جيسيكا تعليقاً على الصورة: "حبّ حياتي".
 
 
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جيسيكا عازار

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