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المرأة
موسم الرياض يجمع هاندا آرتشيل وباريش آردوتش
Lebanon 24
05-01-2025
|
12:35
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بدأت منصة نتفليكس العالمية عرض البرومو الرسمي لفيلم "إتركها للرياح " لهاندا آرتشيل وباريش آردوتش والذي سيعرض بتاريخ 9 كانون الثاني بدور العرض السينمائية في أوروبا وأذربيجان وبتاريخ 14 شباط عبر شاشة المنصة، وذلك ليكون عرضه ضمن إحتفالات عيد الحب، ولكن ما سبب تواجدها في موسم الرياض بداية العام الجديد؟
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نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن الثنائي هاندا آرتشيل وباريش آردوتش سيكونان ضمن نجوم حفل توزيع جوائز ضمن موسم الرياض بتاريخ 18 كانون الثاني 2025.
وحصلت هاندا على المركز الحادي عشر بقائمة أجمل نساء العالم لعام 2024 بين 100 شخصية نسائية عالمية لتكون التركية الوحيدة في القائمة.
كما حصلت على المركز الخامس ضمن أفضل المشاهير الآسيويين بعام 2024 والمركز الثالث ضمن أفضل مشاهير تركيا لهذا العام.
وكانت هاندا آرتشيل قد عادت من كابادوكيا فور إنتهاء تصوير مسلسلها الجديد "تذكر الحب " الذي يجمعها مجددا بباريش آردوتش بعد فيلمهما "دعها للرياح " لتحضرحفل عيد ميلاد مافي إبنة شقيقتها غمزة التي إحتفلت بعامها الخامس قبل أيام وتصدرت السوشيال ميديا بسبب التشابه بينها وبين هاندا. (نواعم)
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