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المرأة

دعوى ضد نيكي ميناج بتهمة ضرب مديرها.. والشرطة تطلب مذكرة اعتقال

Lebanon 24
05-01-2025 | 14:07
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قد تواجه مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج اتهامات جنائية على خلفية دعوى قضائية حركها مديرها السابق في جولتها العالمية "Pink Friday 2" بتهمتي الاعتداء والضرب.


أبلغت مصادر إنفاذ القانون TMZ أن شرطة ولاية ديترويت الأميركية أرسلت طلب مذكرة إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة واين، قيد المراجعة الآن، لتحديد ما إذا كانت ستصدر اتهامات جنائية ضد نيكي ميناج أم لا.
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يأتي ذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها مديرها السابق في جولتها العالمية "Pink Friday 2"، ويدعى براندون جاريت، بتهمتي الاعتداء والضرب.

وذكر الموقع أن براندون جاريت، وهو رجل يدعي أنه كان يدير أعمال ميناج، رفع دعوى ضد المغنية بسبب واقعة الاعتداء التي جمعتهما في ديترويت في نيسان 2024.

ووفقًا للدعوى القضائية، يدعي جاريت أنه تم استدعاؤه إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالمغنية بعد عرض قدمته في الجولة، ويقول إنها استشاطت غضبا عندما علمت أنه أرسل ذات مرة شخصًا آخر لإحضار أدويتها.

ويدعي جاريت أن نيكي أخبرته مرارًا وتكرارًا أن "حياته انتهت" قبل أن تضربه في وجهه بكفها وتصفعه على معصمه، ما أدى إلى سقوط المستندات من يده.

لذا، رفع دعوى قضائية ضد نيكي بتهمة الاعتداء والضرب والتسبب المتعمد بضائقة عاطفية، مطالبا بتعويضات.

وحاليا، تخضع الدعوى القضائية التي رفعها مدير أعمالها ميناج السابق لتدقيق صارم، إذ يقع على عاتق المدعي العام أن يقرر ما إذا كان سيقدم اتهامات.

وفي بيان لصحيفة "ديلي ميل"، نفى محامي نيكي ميناج، جود بورستين، الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية، ووصفها بأنها "كاذبة وتافهة".
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