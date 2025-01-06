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المرأة
رجل أعمال ويصغرها بـ11 عامًا.. هل ظهر زوج هيفاء وهبي الجديد؟ (فيديو)
Lebanon 24
06-01-2025
|
14:00
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عادت شائعة زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من شاب مصري لتنتشر بشكل واسع عبر صفحات محبيها على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من تمسكها بالصمت وحرصها على الحفاظ على خصوصيتها بعيدًا عن الأضواء الإعلامية.
في التفاصيل، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحدى المناسبات الخاصة، حيث ظهرت بأناقتها وجمالها. كان بجانبها شاب قيل إنه "رجل الأعمال المصري جمال رشاد، الذي يصغرها بـ11 عامًا". ظهر الشاب برفقة هيفاء وهبي أثناء غنائها، مع إضافة تعليق على الفيديو يقول: "هيفاء وهبي مع زوجها وتستمر في إخفاء زواجها السري".
الجدير بالذكر أن هذه الشائعة ليست جديدة، فقد لاحقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ فترة طويلة. إذ يتردد أن زوجها مصري من بورسعيد، ويملك معرض سيارات كبير في التجمع يحمل اسم "Rashad Motors". وتشير بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير إلى أنهما متزوجان منذ حوالي ثلاث سنوات. (الجديد)
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