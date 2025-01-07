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المرأة
باميلا أندرسون تواصل الظهور بجرأة من دون مكياج
Lebanon 24
07-01-2025
|
01:02
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تواصل الممثلة الكندية باميلا أندرسون الظهور على السجادة الحمراء من دون مكياج، وأصبحت رائدة في مجال إطلالة المكياج الخفيف أو شبه الغائب.
وتمكنت باميلا في أحدث ظهور لها من لفت الانتباه الى جمالها الطبيعي بعد وقوفها أمام الكاميرات بدون أي مستحضرات تجميل لتثبت مجدداً للجميع ثقتها بنفسها وبجمالها الطبيعي، وإصرارها على تشجيع باقي النجمات على الظهور بشكل طبيعي والاستغناء عن المكياج القوي الذي يغيّر الملامح.
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واختارت باميلا أندرسون لحمل جائزة الـ"غولدن غلوب" فستاناً أنيقاً باللون الأسود بتصميم الطيّات البارزة عند منطقة الصدر، وجاء مجسماً بالكامل يبرز رشاقتها، واتّسم بصيحة القفازات الطويلة. وأكملت إطلالتها الناعمة بمجوهرات ماسية فخمة، وحرصت كعادتها في الفترة الأخيرة على الظهور من دون مكياج.
وأطلّت نجمة مسلسل Baywatch في الحفل بطقم شتوي باللون الأسود، عبارة عن بلايزر ضيق بأكمام طويلة على شكل قفّازات من الجلد، وظهرت بوجه منتعش، وبشرة رطبة متوهّجة مع شعرها الأشقر الطويل، وأثبتت مجدّداً أن المرأة ليست بحاجة الى الكثير من المكياج لإظهار جمالها وأناقتها، بل إن ثقتها بنفسها تتعزّز في حضورها الطبيعي.
يُذكر أن باميلا أندرسون أعلنت قبل عام تقريباً أنها ستطل دائماً من دون مكياج، واصفةً الأمر بأنه "متحرّر وممتع ومتمرد بعض الشيء على كل ما هو سائد في الوقت الحالي". وهذا ما تفعله النجمة الخمسينية الشهيرة في كل المهرجانات وبصورها التي تشاركها عبر منصات السوشيال ميديا وتدعو الفتيات دائماً للتألق بجمالهن الطبيعي. (لها)
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