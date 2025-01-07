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المرأة

بعد عام من العلاج.. هكذا ستحتفل كيت ميدلتون بعيد ميلادها

Lebanon 24
07-01-2025 | 01:58
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تستعد الأميرة كيت ميدلتون للاحتفال بعيد ميلادها الثالث والأربعين يوم الخميس الواقع في 9 كانون الثاني الجاري، وسط توقعات بأن يكون الحفل بسيطاً وهادئاً، وذلك بسبب حرصها الشديد على صحتها خلال فترة تعافيها من السرطان.
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وأشار المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، إلى أن "خطط الاحتفال بيوم ميلاد أميرة ويلز لا تزال غامضة، ولكنها قد تختار أجواءً خاصة ومحدودة بعيداً عن الحفلات الصاخبة".

وأضاف في حديثه الصحافي أن "قصر كنسينغتون يتعامل بحذر شديد مع هذا الأمر. لا توجد مؤشرات أو تواريخ مؤكدة لأي حفل رسمي، ما يعكس رغبتها في قضاء المناسبة بشكل خاص".

ومن جهتها، اعتبرت الخبيرة الملكية جيني بوند أن عيد الميلاد هذا العام يحمل طابعاً خاصاً للأميرة، بعد عام مليء بالتحديات والصعوبات.

واوضحت في تصريحات لمجلة OK! أن "الاحتفال يمثل بداية جديدة لكيت ونهاية لعام صعب مر على العائلة"، مؤكدة أن الأميرة ستستمتع بالمناسبة بصحة جيدة نسبياً.

وأشارت الى أن كيت اعتادت في السابق على الاحتفال بعيد ميلادها بشكل عائلي في أجواء دافئة، وغالباً ما تكون مع الأمير ويليام واولادها الثلاثة في منزلها الريفي "أنمر هول"، حيث تنظم جلسة لطيفة مع أفراد الأسرة وبعض الأصدقاء المقربين. (لها)
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