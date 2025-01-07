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المرأة

بعد طلاق نجمة "ستار أكاديمي".. اعلامية شهيرة تنقل رسالة عن لسانها: "ماكنش بيصرف عليا"

Lebanon 24
07-01-2025 | 12:05
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أثارت الإعلامية المصرية مروة صبري جدلاً كبيراً بعد كشفها تفاصيل طلاق الفنانة رنا سماحة، نجمة "ستار أكاديمي"، من زوجها الملحن سامر أبو طالب، مؤكدة أن الطلاق لم يتم بسلاسة أو باتفاق بينهما، مما أثار تفاعلاً واسعاً من الجمهور.
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وفي برنامجها "قعدة ستات"، أشارت الى أنها "صديقة مقربة جدا من رنا سماحة والنهاردة هكلمكم عن حاجات لأول مرة هتتقال، أنا كلمت رنا بعد ما اعلنت طلاقها".

وكشفت عن لسان رنا التي قالت لها إنها "اتطلقت بقضية خلع مش طلاق طبيعي وعايشة معاناة بقالي فترة طويلة جدا وتقريبا كنت في حالة تعذيب مع سامر من أول ما اتجوزنا ولما كنت حامل في ابني مالك كان في انفصال حصل ومشاكل كتيرة وحاولت اتجاوز ومش بحب اطلع اتكلم في الإعلام عن مشاكلي الشخصية وحاولنا نكمل الحياة مرة تانية لكن الموضوع مقفول تماما".

تابعت: "أنا رافعة قضية الخلع من 6 شهور وهو رافض يديني حقوقي وقالي لازم تتنازلي عن كل حقوقك وأنا في سبيل إني أخد حريتي وأبعد عنه قررت أتنازل عن كل حقوقي وحقوق ابني وأعمل خلع".

وأضافت في رسالة على لسان رنا: "سامر ماكنش بيصرف عليا لا أنا ولا ابنه أنا قاعدة مرمية في بيت أبويا وأمي بقالي 6 شهور مش عايز يصرف جنيه على ابنه، رافض أن هو يدخلهم الشقة الزوجية وهو اللي قاعد فيها". 
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