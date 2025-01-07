Advertisement

المرأة

قبل دخولها القفص الذهبي.. هذا ما تخطط له النجمة العالمية

Lebanon 24
07-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1302738-638718895965892332.jpeg
Doc-P-1302738-638718895965892332.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير صحفية أن النجمة الأميركية سيلينا غوميز، تفكر في اتخاذ خطوات قانونية لحماية ممتلكاتها وثروتها قبل إقامة حفل زفافها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

وترغب سيلينا بأن يوقع خطيبها على اتفاقية ما قبل الزواج، مشدداً على أن المغنية العالمية تحب بيني بلانكو، ولولا أنها ترى أن علاقتهما قابلة للاستمرار إلى الأبد ما كانت ستوافق على الارتباط به بشكل جدي، لكنها في الوقت ذاته ترغب في حماية نفسها وممتلكاتها، بحسب مصدر لمجلة "لايف آند ستايل".
Advertisement

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن بيني بلانكو ليس لديه مشكلة في توقيع اتفاقية ما قبل الزواج، حيث أن ثروته تقدر بنحو 50 مليون دولار.

وكانت سيلينا غوميز قد فاجأت الجميع في كانون الاول الماضي بإعلان خطوبتها من بيني بلانكو عبر صورة سيلفي، حيث أظهرت الخاتم الماسي الكبير الذي قدمه لها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "الأبدية تبدأ الآن". (لها) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:11 | 2025-01-07
12:05 | 2025-01-07
10:22 | 2025-01-07
07:38 | 2025-01-07
03:40 | 2025-01-07
01:58 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24