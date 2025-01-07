قبل دخولها القفص الذهبي.. هذا ما تخطط له النجمة العالمية

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وترغب سيلينا بأن يوقع خطيبها على اتفاقية ما قبل الزواج، مشدداً على أن المغنية العالمية تحب بيني بلانكو، ولولا أنها ترى أن علاقتهما قابلة للاستمرار إلى الأبد ما كانت ستوافق على الارتباط به بشكل جدي، لكنها في الوقت ذاته ترغب في حماية نفسها وممتلكاتها، بحسب مصدر لمجلة "لايف آند ستايل".من جهة أخرى، أوضح المصدر أن بيني بلانكو ليس لديه مشكلة في توقيع اتفاقية ما قبل الزواج، حيث أن ثروته تقدر بنحو 50 مليون دولار.وكانت سيلينا غوميز قد فاجأت الجميع في كانون الاول الماضي بإعلان خطوبتها من بيني بلانكو عبر صورة سيلفي، حيث أظهرت الخاتم الماسي الكبير الذي قدمه لها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "الأبدية تبدأ الآن". (لها)