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بغاية الجمال.. طالبة تمريض تفوز بلقب ملكة جمال أميركا لعام 2025 (صور)

Lebanon 24
08-01-2025 | 03:50
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تُوجت ملكة جمال أميركا الجديدة، وهي طالبة تمريض ومُشجّعة بجامعة "أوبورن"، تُدعى آبي ستوكارد.

واختيرت الشابة التي تبلغ من العمر 22 عامًا كملكة جمال ألاباما في حزيران الماضي قبل عامها الجامعي الأخير.
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وتفوّقت ستوكارد على 51 مرشحة أخرى من كل ولاية أميركية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وبورتوريكو، خلال المسابقة السنوية التي أُقيمت في أورلاندو بولاية فلوريدا، الأحد الماضي.

واختيرت أنيت أدو-يوبو، وهي أول متسابقة مولودة في الخارج تفوز بلقب ملكة جمال تكساس، كوصيفة، واحتلت متسابقات من تينيسي، وفلوريدا، وأوهايو المراكز الباقية ضمن الخمس الأوائل.

وفي مقطع فيديو تم عرضه أثناء المسابقة، قالت ستوكارد إنّها شعرت بالإلهام من والدتها، التي عملت في وظائف متعددة، وصديقتها المقرّبة، التي تعاني من التليف الكيسي، وكانت حاضرة ليلة الأحد (جمعت مبادرة ستوكارد الخيرية للمسابقة أموالًا للأبحاث المتعلقة بالتليف الكيسي). (CNN)
 
طالبة تمريض من ألاباما تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا 2025
 
طالبة تمريض من ألاباما تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2025

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