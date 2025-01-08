لأوّل مرّة... هيفاء وهبي ومكسيم خليل معاً

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تصدرت النجمة هيفاء وهبي "ترند" في الأيام الماضية، وقالت معلومات خاصة لنواعم أن هيفاء وقّعت على عقد لمسلسل جديد يبدأ تصويره قريباً، بعنوان "المشتبهه الرابع" ويجمعها للمرة الاولى مع النجم السوري مكسيم خليل.أما سبب الهجوم على وهبي فهو اتهامها بأنها أساءت لمصر مرة أخرى وذلك بعد تصريح نسب اليها، وهذا ما تم نفيه من خلال مصادر مقربة من وهبي وقال إن كل ما ذكر هو محض افتراء.تؤكد المعلومات أن حملة على هيفاء وهبي بدأت بعدما عينت مديراً جديداً لأعمالها في القاهرة، خصوصاً بعد تهمة الاساءة لنقابة الموسيقيين التي واجهتها في العشرين من ديسمبر بعدما تقدم أحدهم بدعوى سب ضد هيفاء وهبي لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل.يذكر أخيراً أن المسلسل الجديد "المشتبه الرابع" الذي سيجمعها مع مكسيم خليل سيُعرض على نتفليكس في الصيف المقبل وهو مؤلف من 30 حلقة. (لها)