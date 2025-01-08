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فنون ومشاهير
صبا مبارك تتحدث بجرأة عن الخيانة الزوجية
Lebanon 24
08-01-2025
|
12:00
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تحدثت النجمة صبا مبارك عن دورها المثير للجدل في مسلسل "وتر حساس" وأكدت أنه لا يشبه شخصيتها الحقيقية وتفكيرها الخاص.
وقالت صبا خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة": "شخصية "سلمى" في المسلسل لا تشبهني في قناعاتي الشخصية"، وأضافت بعفوية: "من المرعب جداً أن أكون شخصية انتقامية أو أن أقبل فكرة خطف رجل من زوجته، مهما كانت صلة القرابة، حتى لو كانت صديقة أو معرفة سطحية".
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وتابعت: "الشخص الانتقامي الذي يسعى لتحقيق أهدافه على حساب أذية الآخرين لا يمكن وصفه إلا بأنه يتبع شريعة الغاب، وهذه فكرة مرفوضة تماماً بالنسبة إلي".
وأردفت بالقول: "بالنسبة لي، أرفض بشكل قاطع فكرة تبادل المشاعر مع شخص متزوج. هذا شيء لن يحدث من البداية. أي شخص متزوج أو مرتبط أضعه في خانة الأخوة أو الأصدقاء، ولا يمكن أن أفكر في أي مشاعر تربطني به. لن يلفت نظري على الإطلاق، وإذا كان هو شخصاً لديه هذا المبدأ، فلن أستطيع احترامه".
واعترفت صبا مبارك خلال اللقاء أيضاً بأنها تعرّضت للخيانة من قبل، قائلةً: "أنا كامرأة تعرّضت للخيانة، ولا يمكن أن أمارس الخيانة مع أي شخص آخر، لأنه بالنسبة إلي أمر مؤلم جداً". (لها)
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