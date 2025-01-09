"كأنه شرشف".. زوجة ممثل سوري شهير تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها (صورة)

نشرت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت لين بفستان أبيض من دون أكمام للترويج لمستحضرات التجميل التي كانت أطلقتها قبل فترة.

الا ان لين تعرضت للانتقادات حيث شبّه العديد من المتابعين فستانها بـ "الشرشف".



يُذكر ان معتصم النهار يُشارك حاليا في تصوير مسلسل "نفس" الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل.









