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المرأة
"كأنه شرشف".. زوجة ممثل سوري شهير تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها (صورة)
Lebanon 24
09-01-2025
|
04:00
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نشرت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطلت لين بفستان أبيض من دون أكمام للترويج لمستحضرات التجميل التي كانت أطلقتها قبل فترة.
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A post shared by @solyn.beauty
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الا ان لين تعرضت للانتقادات حيث شبّه العديد من المتابعين فستانها بـ "الشرشف".
يُذكر ان معتصم النهار يُشارك حاليا في تصوير مسلسل "نفس" الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل.
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