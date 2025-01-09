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المرأة

"كأنه شرشف".. زوجة ممثل سوري شهير تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها (صورة)

Lebanon 24
09-01-2025 | 04:00
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نشرت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت لين بفستان أبيض من دون أكمام للترويج لمستحضرات التجميل التي كانت أطلقتها قبل فترة.
 
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الا ان لين تعرضت للانتقادات حيث شبّه العديد من المتابعين فستانها بـ "الشرشف".

يُذكر ان معتصم النهار يُشارك حاليا في تصوير مسلسل "نفس" الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل.




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