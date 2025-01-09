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المرأة
كيف يخطّط الأمير ويليام "لتدليل" كيت ميدلتون في عيد ميلادها؟
Lebanon 24
09-01-2025
|
10:09
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تحتفل كيت ميدلتون بحدث مهم هذا الأسبوع، وبعد العام الذي مرت به، يخطّط زوجها الأمير ويليام لجعل احتفال عيد ميلادها مميزاً للغاية. ستبلغ ميدلتون 43 عاماً اليوم (الخميس)، ويريد ويليام "تدليل" زوجته بعد معركتها مع السرطان.
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وقالت خبيرة العائلة المالكة جيني بوند لمجلة OK!: "على الرغم من أنه يقول إنه ليس طباخاً جيداً، إلا أن كاثرين أخبرت ماري بيري أنه جيد جداً في إعداد وجبات الفطور، لذا ربما تصل صينية كاملة مع وردة مبكراً لها"، مضيفةً أنه على الرغم من أن الحدث المهم يقع في يوم من أيام الأسبوع، فإن ويليام وكيت وأطفالهما، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، يبذلون قصارى جهدهم.
وأضافت بوند: "بالنسبة لزوجها وأطفالها، سيكون هذا عذراً لتدليلها، وعلى الرغم من أنه يقع في يوم دراسي، فأنا متأكدة من أن هذا هو بالضبط ما سيفعلونه".
وبينما كشفت ميدلتون في آب أنها أنهت العلاج الكيميائي، فمن المرجح أن تعالجها أسرتها بوسائل من شأنها تخفيف أي آثار جانبية دائمة، بحسب بوند التي واصلت: "أتخيل أنهم سيغدقون عليها الهدايا، ربما بعض منتجات التدليل مثل زيوت الاستحمام الفاخرة والشموع المعطّرة. ربما يشتري لها ويليام بعض البيجامات الحريرية أو السترات الكشميرية، أشياء ناعمة على الجلد بعد العلاج".
واختتمت بوند بالقول: "بشكل عام، سيكون هذا العام ذكرى لا تُنسى. سيكون عيد الميلاد هذا لا يُنسى من نواحٍ عدة، سيمثل بداية عام جديد وأكثر سعادة على أمل ونهاية عام كان وحشياً بالنسبة للعائلة بأكملها".
وبصرف النظر عن أكوام الهدايا التي من المقرر أن تتلقاها من ويليام وأطفالهما، تخطّط كيت ميدلتون لإبقاء عيد ميلادها متواضعاً إلى حد ما. في الماضي، بقيت عائلة ويلز في منزلهم في نورفولك في أنمر هول، بعد العطلات لإبقاء الاحتفالات مستمرة حتى عيد ميلاد الأميرة كيت. ولكن هذا العام ستحتفل ميدلتون وعائلتها في Adelaide Cottage في وندسور، وعلى الأرجح لأن الفصول الدراسية بدأت. (لها)
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