رغم طلاقهما... جينيفر لوبيز تحتفظ بهذا الهدية من بن إفليك

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على الرغم من إنهاء إجراءات الطلاق مؤخراً، لا تزال جينيفر لوبيز متمسكة بأحد الهدايا التي قدمها لها زوجها السابق بن أفليك، وتحديداً خاتم الخطبة الذي كان قد أهداه لها في عام 2021.وفقاً لعدد من التقارير الإعلامية، قررت جينيفر لوبيز الاحتفاظ بالخاتم الماسي الكبير الذي تبلغ قيمته أكثر من 5 ملايين دولار، ويزن 8.5 قيراط. يتميز الخاتم بوجود ماسة خضراء نادرة محاطة بماستين على شكل نصف قمر، وهو مثبت على شريط من البلاتين. على الشريط، قام بن أفليك بنقش رسالة قال فيها: "لن أذهب إلى أي مكان".وقد أكد خبير مجوهرات أن الماس الأخضر الطبيعي، الذي يتميز به الخاتم، نادر للغاية، وأن قيمته تزداد بشكل كبير بمرور الوقت.وأضاف الخبير أن عملية تخطيط وقطع ماسة من هذا النوع قد تستغرق عاماً أو أكثر لتكون في أفضل قطع ولون ممكنين.أما بالنسبة لإجراءات الطلاق، فقد تم إصدار الحكم بعد حوالي 20 أسبوعًا من تقديم جينيفر لوبيز طلبًا للمحكمة في أغسطس الماضي لطلاقها من بن أفليك، حيث لم تكن قد استعانت بمحامٍ في تلك الفترة. كما أكدت حينها أن تفاصيل ممتلكاتهما والالتزامات المالية بينهما لم تكن معروفة بعد وسيتم تحديدها لاحقاً.على الرغم من الطلاق، فقد حرص بن أفليك مؤخرًا على تقديم هدية لجينيفر لوبيز بمناسبة موسم أعياد الميلاد، وكانت الهدية عبارة عن كتاب نادر بتوقيع الممثل الأسطوري مارلون براندو، وهو الفنان المفضل لدى لوبيز. وقد تم رصده وهو يشتري الكتاب من متجر Mystery Pier Books في هوليوود. ولكن، على الرغم من هذا التبادل الهدايا، نفى مصدر مقرب من الثنائي إمكانية عودتهما إلى بعضهما البعض، مؤكدًا أن هذه الهدايا تأتي فقط في إطار الحفاظ على علاقة ودية، ولا تعني بأي حال من الأحوال محاولات للرجوع. (نواعم)