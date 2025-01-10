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المرأة
رحيل "صائدة المشاهير" ليلى رستم
Lebanon 24
10-01-2025
|
04:25
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غيّب الموت اليوم الخميس، الإعلامية المصرية الكبيرة ليلى رستم عن عمر ناهز 88 عاماً، وشيّعت جنازة الراحلة من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين.
واشتُهرت الإعلامية الراحلة بلقب "أيقونة ماسبيرو"، و"صائدة المشاهير" حيث كانت ومن خلال أشهر برامجها "نجمك المفضل" تستضيف مشاهير مصر والعرب في كل المجالات.
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واستضافت رستم في برنامجها أكثر من 150 شخصية من أهم الأدباء والكُتّاب والصحافيين والفنانين أمثال طه حسين وعبد الحليم حافظ وتوفيق الحكيم.
وُلدت المذيعة الراحلة في العام 1937، وهي ابنة المهندس عبد الحميد رستم الشقيق الأصغر للفنان الكبير زكي رستم، درست في مدارس الراهبات، ورفض عمُّها زكي رستم عملَها بالتمثيل فاتجهت إلى الصحافة.
كانت بدايتها كمذيعة في "البرنامج الأوروبي" في الإذاعة المصرية، ثم انتقلت للعمل في التلفزيون بعد ستة أشهر.
قدّمت الراحلة ثلاثة برامج تُعدّ من أهم برامج التلفزيون المصري، وهي: "الغرفة المضيئة" و"عشرين سؤال" و"نجمك المفضّل". (لها)
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