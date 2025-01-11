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فنون ومشاهير

فنانة وإعلامية تفكر في الاعتزال.. من هي وما السبب؟!

Lebanon 24
11-01-2025 | 16:14
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فاجأت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم جمهورها بإعلانها تفكيرها الجدي في اتخاذ خطوة الاعتزال والابتعاد عن الأضواء.

وقد تحدثت نجوى إبراهيم عن هذا الموضوع بشكل صريح خلال برنامجها الإذاعي الشهير "بيت العز"، حيث قالت لجمهورها: "ربنا معاكم إني بعمل هذا البرنامج وإنكم مستحمليني طوال هذه السنوات، بفكر أستقيل، أعتكف، أعلن اعتزالي، ألعب ماتش اعتزال".
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وأضافت: "إزاي أنتم مستحملين كل الكلام والنصائح اللي بطلع من قلبي طوال العمر؟ أنا بشوف ناس كبار في السن، عندهم 50 سنة، ومنتهى النضج، يقولولي: 'اتعلمت منك كذا ومن الزمن الجميل كذا'".

وقد أثار هذا التصريح تفاعلاً كبيراً بين محبي نجوى إبراهيم، حيث عبّر العديد منهم عن انزعاجهم من الفكرة، وأشادوا بالبرنامج الذي تقدمه، وأكدوا على ارتباطهم بها واعتزازهم بمشوارها المهني. (سيدتي)

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