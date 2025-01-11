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المرأة

فنانة تبكي بسبب طفليها.. فما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2025 | 23:00
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حلت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM".

وخلال فقرة من البرنامج، حيث تفتح ويزو ورقة مكتوب فيها اسم شخص لتوجيه رسالة له، لم تتمالك دموعها عندما وجدت اسم طفليها "إسماعيل" و"مسك" مكتوبين في الورقة. وقالت: "الولاد غاليين أوي وهم نقطة ضعفي، نفسي أشوفهم صالحين وراضيين عن ربنا. معنديش مشكلة لو هم مثلوا، لكن مش دلوقتي، لأني بشوف الأطفال اللي بتمثل طفولتهم بتتدمر".
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وأضافت: "نفسي أعلمهم يخافوا من ربنا جدا، وأعلمهم يكونوا واثقين في نفسهم ويحبوا أبوهم وأمهم. اسميته "إسماعيل" على اسم سيدنا إسماعيل عشان يكون بارًّا بينا، أما اسم "مسك" فاختارته بعد معرفتي إني حامل في بنت، فكل أسماء الدلع جات في بالي، واخترت "مسك". وفي يوم كنا بنتفرج أنا وشريف جوزي على فيلم "حامل اللقب"، وأول حاجة قالتها لدينا الشربيني في الفيلم هو اسمها "مسك شريف"، فقررنا نختاره".

كما تحدثت عن صعوبات التربية قائلة: "تربية الولد أسهل من البنت. مسك عندها سنتين، وإسماعيل 5 سنين. البنت مش هتعرفي تزعقي ليها ولا تكسريها، لو عملتي كده هتتعود على ده، ولو أي حد في المجتمع الخارجي عمل معاها كده هيبقى بالنسبة ليها عادي. البنت لازم يكون عندها ثقة بنفسها أكتر. أما الولد، صحابه هم اللي هيعلموه يبقى واثق في نفسه ويقولوله 'أنشف أنت راجل'. لكن البنت لازم تكون رقيقة وأنثوية وفي نفس الوقت قوية وعندها شموخ. لاحظت إن تربيتها أصعب". (لها)
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