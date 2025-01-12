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المرأة

كارول سماحة... هل خانتها التصريحات الأخيرة؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 12:14
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يبدو أن التصريحات الاخيرة للنجمة كارول سماحة عادت عليها بانتقادات واسعة ما كانت تنتظرها؛ فقد ظهرت سماحة  في حوار على منصة المشهد وقالت إن الجيل الجديد لا يستمع أو يعرف كثيراً عن السيدة فيروز والفنانة الراحلة أم كلثوم؛ ما فتح الجدل أمام متابعي الحوار الذين لاموا سماحة على هذا التصريح، وقالوا إنه على عكس ما صرحت به فإن الجيل الجديد يستمع الى أم كلثوم وفيروز خصوصاً وأن بعض الأغنيات دخلت في تقنيات التكنولوجيا الحديثة ومنها أغنيات تسمع في المقاهي والعلب الليلية التي يرتادها الجيل الجديد.
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كارول سماحة ظهرت مدعية في اللقاء وصرحت بأمور لا تمت للمنطق بصلة ، ما دفع المتابعين الى انتقادها بشدة على المواقع البديلة.

يذكر أن سماحة أصدرت خلال فترة الحرب على لبنان ألبوماً غنائياً من المفترض أن يلقى الترويج له بعد انتهاء فترة الحرب التي تسيطر اليوم على لبنان، ويبدو أن الالبوم سيتخذ مساحة من النجاح خلال الفترة المقبلة.

تؤكد المعلومات أن كارول سماحة ستعاود التفكير بالمسرحية التي كان من المفترض  أن تعرض نهاية العام الماضي، وتوقفت بسبب الحرب ويبدو أن عرضها سيبدأ لاحقا بعد إعادة التمارين التي كانت قائمة قبل فترة الحرب. (لها)
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