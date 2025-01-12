نجوى كرم تستعد لحفلها أمام الجمهور العُماني

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تستعد "شمس الأغنية العربية"، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لحفلها الجماهيري القادم في سلطنة عُمان في العاصمة مسقط، والذي سيقام على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يوم 24 كانون الثاني 2025. وستجدد نجوى من خلال هذا الحفل لقاءها مع الجمهور الخليجي والعربي في السلطنة، وقد أعدّت مجموعة كبيرة من أرشيف أغنياتها لتقديمها برفقة فرقتها الموسيقية. الحفل من تنظيم شركة "مومنتس إيفنتس".من جهة أخرى، لا تزال أغنية "يلعن البعد" تتصدّر المنصات الغنائية في العديد من المواقع، محققة مشاهدات عالية وتفاعلاً كبيراً من الجمهور. الأغنية تتميز بإحساسها العالي وكلماتها المؤثرة التي تتناول الاشتياق والبعد بين الأحبة. وقد تجاوز عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" أكثر من 6 ملايين مشاهدة، إلى جانب ملايين المشاهدات الأخرى على منصات مثل "تيك توك".وقد طرحت نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" بنسخة "ريمكس" إلى جانب النسخة الأصلية، وحظيت بتفاعل كبير خلال أدائها في حفلاتها الأخيرة في الإمارات، بين أبوظبي ودبي.هذا وأعلنت نجوى كرم مؤخراً عن جولتها العربية والعالمية، حيث أنهت حفلاتها في أبوظبي ودبي، وستتوجه بعد حفل مسقط إلى العاصمة الهولندية أمستردام يوم 8 شباط 2025، حيث ستقدم حفلاً للجمهور العربي والأوروبي في قاعة الحفلات الموسيقية HET CONCERTGEBOUW، لتواصل تواصلها مع جمهورها العربي في جميع أنحاء العالم. (نواعم)