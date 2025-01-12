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المرأة
تامر حبيب يكشف أسراراً جديدة عن أنغام
Lebanon 24
12-01-2025
|
16:15
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كشف السيناريست تامر حبيب في تصريحات صحافية له، على هامش تواجده في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أسراراً جديدة جمعته بالنجمة "أنغام" والتي تخص خوضها تجربة التمثيل .
قال حبيب: "أنغام كانت هتمثل في فيلمي سهر الليالي في دور منى زكي بسبب اعتذار منى زكي في الأول عن المشاركة في الفيلم، وكانت هتطلع بدور ست حامل ومحجبة من غير ماتغني خالص، لكن بعد ما منى زكي رجعت وقالت انها هتقدم الدور وحصلت ظروف ومشاغل لأنغام فاضطرت انها ماتشاركش.. ومرة تانية كانت هتشارك في فيلم عن العشق والهوى، لكن لظروف تانية برده ماشتغلتش، والتالتة تابتة وهنشتغل مع بعض قريب".
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وكانت أنغام قد احتفلت مؤخراً بإطلاق كليب أغنية "تيجي نسيب" ونجاح ألبومها، بحضور فريق عمل الألبوم وأصدقائها من الوسط الفني.
وخلال الاحتفال الذي أُقيم في إحدى دور السينما بالسادس من أكتوبر، عُرض كليب "تيجي نسيب"، وهو من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد.
وحرص على حضور الحفل عدد من النجوم وصنّاع الألبوم، منهم: الشاعر أمير طعيمة وزوجته، أكرم حسني، الموزّع والمنتج حسن الشافعي، الإعلامية لميس الحديدي، والسيناريست تامر حبيب. (لها)
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