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المرأة

يسرا تصف ثلاث نجمات بصديقات العمر

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:27
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شاركت النجمة يسرا، من دبي، صوراً لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيها مع النجمات إلهام شاهين، وليلى علوي، والمخرجة إيناس الدغيدي، بإطلالات متنوعة وأنيقة، أثناء حضورهن إحدى حفلات الزفاف، في مدينة دبي بدولة الإمارات.
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وعلقت يسرا، على صورها عبر إنستغرام، وكتبت:"مع صديقات العمر، اللحظات الحلوة ليها طعم تاني معاكم.. ربنا يديم علينا الضحكة والفرحة سوا".

وقد لقى منشورها تفاعل كبير من الجمهور الذي تمنى لها مديد العمر ووافر الصحة والعطاء الفني.

وفي سياق أخر، عادت النجمة يسرا إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، وذلك من خلال مسرحية "ملك والشاطر"، والتي وصفتها بأنها تحقيق لحلم طال انتظاره.

وكانت قد كتبت مؤخرا على صفحتها على"إنستغرام":"سعيدة جدًا بعودتي للمسرح في مسرحية "ملك والشاطر"، اللي بعتبرها تحقيق لحلمي وخصوصا إن العروض كلها كانت كاملة العدد.. شكر كبير للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وشركة صلة على الإنتاج الضخم، وشكر خاص لفريق العمل القوي على رأسهم الفنان الكبير أحمد عز وشيماء سيف وسيد رجب ومصطفى غريب، وبقيادة المخرج محمد المحمدي والمنتجة آلاء الغزالي، اللي سعيدة إني بتعامل معها للمرة الأولى. شكرا لكل الجمهور السعودي اللي نورنا ونتمنى نكون قدمنا عمل مختلف".

ويشاركها بطولة مسرحية "ملك والشاطر" عدد من النجوم وهم أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، ومصطفى غريب. (لها)
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