بفستان أبيض وبباقة من الزهور.. اعلامية وممثلة شهيرة تحتفل بطلاقها! (فيديو)

احتفلت الإعلامية والممثلة مهيرة عبد العزيز بطلاقها من زوجها، خلال أحداث الحلقة السادسة من الموسم الثالث لـ "دبي بلينغ" الذي تعرضه منصة "نتفليكس" العالمية.

وسارت مهيرة بفستان زفاف باللون الأبيض، متوجهةً إلى مكان الاحتفال الذي تواجد فيه زملاؤها وزميلاتها في البرنامج، على أنغام أغنية "قلبي بلاستيك" للنجمة روبي التي تقول في أحد مقاطعها "باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي".

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مهيرة عبدالعزيز تقيم حفلة ضخمة في أحد القصور بمناسبة طلاقها من زوجها. 😰 pic.twitter.com/x0WAoPgk6W — Golden Dose (@GoldenDose) January 12, 2025 Advertisement

كشفت الحلقة السادسة من "دبي بلينغ" التي حملت عنوان "انتهى الكلام" تحضيرات مهيرة عبد العزيز لحفل إعلان انفصالها، ففي البداية وصلت الإعلامية إلى فندق"العنوان مونتجمري" تلال الإمارات، مرتديةً فستانها الأبيض.وبعد وصولها، دخلت إلى قاعةٍ كبيرة طغى عليها اللون الأبيض، حيث جهزتها استعدادًا لإعلان الطلاق، فيما كانت تقول إنها دعت الجميع لتعلن هذا النبأ عليهم.وعندما وصل الجميع إلى مكان الاحتفال، قالت مهيرة: أعرف أنكم تتساءلون عن سبب جمعي إياكم، كما تعرفون، نشأنا في طفولتنا مسحورين بالقصص الحالمة، وبالعيش بسعادة حتى نهاية القصة.وأضافت: لكن ليست كل القصص الحالمة تنتهي نهاية سعيدة، وأعرف أن هناك الكثير من الشائعات، لا سيما أن زوجي لا يظهر معي منذ فترة، يحزنني أن أعلن انفصالي، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان جاء بعد ذكرياتٍ كثيرة وفصول عديدة ومحاولات كثيرة لإنقاذ زواجها.وأكدت مهيرة أنها مجروحة، ولكنها تتعافى في الوقت نفسه، فهي تعيش خليطًا من المشاعر المعقدة، كاشفة أن قرار الانفصال أخذ منها أربع سنوات حتى تمكنت من اتخاذه والمضي فيه. (فوشيا)