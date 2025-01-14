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فنون ومشاهير
رمز للدراما التلفزيونية.. وفاة ممثلة شهيرة فمن هي؟ (صورة)
Lebanon 24
14-01-2025
|
09:29
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أعلن فريق مسلسل General Hospital، وفاة الممثلة ليزلي تشارلسون، التي اشتهرت بدورها كـ"مونيكا كوارترمين"، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد مسيرة قاربت خمسة عقود في المسلسل الذي جعلها رمزًا للدراما التلفزيونية.
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وفي بيان مؤثر نشره المنتج التنفيذي فرانك فالنتيني عبر الحساب الرسمي للمسلسل على "الإنستغرام"، قال: "بقلب مثقل أعلن وفاة صديقتي وزميلتي العزيزة ليزلي تشارلسون".
وأضاف: "كما كانت مونيكا قلب عائلة كوارترمين، كانت ليزلي بمثابة أم الأسرة لجميع الممثلين وطاقم العمل. سنفتقد ذكاءها وحضورها المذهل".
بدأت تشارلسون مشوارها مع General Hospital عام 1977، وأسرت قلوب المشاهدين بشخصية مونيكا التي خاضت مواقف درامية بارزة، منها معركتها مع سرطان الثدي وفقدان أطفالها. قبل ذلك، شاركت في أعمال مثل A Flame in the Wind وLove Is A Many Splendored Thing.
في السنوات الأخيرة، عانت تشارلسون من تحديات صحية أثرت على مشاركتها في المسلسل. ورغم ذلك، ظلت شخصيتها جزءًا لا يُنسى من الأحداث. (ارم نيوز)
فنون ومشاهير
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