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المرأة
مفاجأة غير متوقعة.. فنانة معروفة تعلن اعتزالها الفن لافتتاح حضانة؟
Lebanon 24
14-01-2025
|
16:00
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أثارت الفنانة شيري عادل جدلاً واسعاً بين جمهورها بقرارها المفاجئ باعتزال الفن، لكن ما لم يتوقعه الجميع هو أن هذا الإعلان لم يكن سوى "مقلب" تم تنفيذه في صديقتها الفنانة بشرى.
وفي أثناء ظهورها ببرنامج "آخر سؤال" على قناة "أبو ظبي"، فاجأت شيري عادل الجمهور بتصريح غير متوقع، حيث أعلنت أنها قررت اعتزال الفن والتفرغ لفتح حضانة للأطفال، هذا القرار المفاجئ جعل المتابعين يتساءلون عن الأسباب وراء هذه الخطوة. وقالت شيري في مكالمتها الهاتفية مع صديقتها الفنانة بشرى "قررت اعتزال الفن وفتح حضانة، وأحتاج دعمك في هذا القرار".
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وقد فوجئت الفنانة بشرى بهذا القرار، وعبرت عن استغرابها قائلة "هل أنت جادة في كلامك؟"، وحاولت إقناع شيري بالعدول عن هذا القرار المفاجئ، لكنها كانت تلمس شيئًا غير طبيعي في حديث شيري، حيث قالت "شكلك بتشتغليني، مش معقولة تكوني جادة". وبالرغم من أن بشرى حاولت فهم السبب وراء هذا القرار الغريب، إلا أن شيري استمرت في تأكيد كلامها.
بعدها، كشفت شيري عادل عن الحقيقة، حيث قالت لصديقتها بشرى إنها كانت تنفذ مقلبًا عليها، وهذا المقلب كان بمثابة مفاجأة كبيرة للجميع، وأحدث ضحكًا بين الفنانتين بعد أن انتهى التوتر الذي دام لعدة دقائق، وقد أعربت بشرى عن ارتياحها بعد معرفة الحقيقة، وأكدت أنها لم تكن تتخيل أن شيري ستكون وراء هذا المقلب. (فوشيا)
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