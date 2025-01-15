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المرأة
سينتيا خليفة في خطوة جديدة نحو العالمية.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
15-01-2025
|
02:09
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تعود الممثلة سينتيا خليفة، المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، بخطوة جديدة نحو العالمية، بالإضافة إلى تواجدها على الساحة العربية.
وفي حديث خاص معها، كشفت سينتيا عن مشاركتها في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "جوي أووردز" Joy Awards في دورته الخامسة لعام 2025، الذي سيُقام في الرياض في 18 كانون الثاني الجاري، من تنظيم مجموعة MBC تحت مظلة "موسم الرياض" وهيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
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هذا الحدث الكبير يستقطب أبرز الشخصيات ونجوم الفن، السينما، الدراما، الرياضة وغيرهم من العالم العربي والعالميين. وفي سياق الحديث، كشفت سينتيا عن العديد من المشاريع والأعمال العالمية التي ستتضمنها مسيرتها لعام 2025 منها لا تتعلق بالتمثيل، حيث قالت: "من أبرز هذه المشاريع، ما سوف يضطرني للتوقّف في عاصمة الضباب، لندن، لساعات قليلة قبل التوجّه إلى الرياض".
ورغم إصرارنا على معرفة السبب، رفضت سينتيا الإفصاح عن التفاصيل، مشيرةً إلى أن الوقت ما زال مبكراً للكشف عنها. ولكن في زلّة لسان، ذكرت اسم لوك نيوتن، مما أوحى لنا بأن عملها الجديد سيكون إلى جانب الممثل البريطاني بطل مسلسل Bridgerton.
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