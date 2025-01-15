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المرأة

بطولة نادين لبكي... إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم التشويق والغموض "من وراء الموج"

Lebanon 24
15-01-2025 | 06:25
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أطلقت منصة نتفليكس الإعلان الرسمي لفيلم "من وراء الموج"، المنتظر عرضه في 24 كانون الثاني 2025.

تجمع أحداث فيلم "من وراء الموج" بين الغموض والتشويق، حيث يجد الزوجان ياسمين ونبيل نفسيهما عالقين على جزيرة ساحرة مع ولديهما جنا وآدم.
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مع انقطاعهم عن العالم الخارجي، وفقدان أي وسيلة للاتصال أو النجاة، تتلاشى آمال الأسرة الصغيرة يوما بعد يوم. وسط صراعهم للبقاء، يحمل كل من ياسمين ونبيل سرا دفينا، يسعيان لإخفائه عن ابنتهما الصغيرة جنا، لكن الضغوط تبدأ بالكشف عن التشققات في الصورة المثالية التي يحاولان الحفاظ عليها.

ومع تصاعد التحديات والخسائر المتكررة، تخضع روابط الأسرة لاختبار صعب يكشف مدى قوتها في وجه الأزمات.

فيلم "من وراء الموج" بطولة نادين لبكي، وزياد بكري، وزين الرافعي، وريمان الرافعي، وهو من إخراج ماتي براون، الذي شارك في كتابة السيناريو مع ياسمينا كراجة، وهند فخرو. (نواعم)
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