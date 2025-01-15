19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بطولة نادين لبكي... إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم التشويق والغموض "من وراء الموج"
Lebanon 24
15-01-2025
|
06:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت منصة نتفليكس الإعلان الرسمي لفيلم "من وراء الموج"، المنتظر عرضه في 24 كانون الثاني 2025.
تجمع أحداث فيلم "من وراء الموج" بين الغموض والتشويق، حيث يجد الزوجان ياسمين ونبيل نفسيهما عالقين على جزيرة ساحرة مع ولديهما جنا وآدم.
Advertisement
مع انقطاعهم عن العالم الخارجي، وفقدان أي وسيلة للاتصال أو النجاة، تتلاشى آمال الأسرة الصغيرة يوما بعد يوم. وسط صراعهم للبقاء، يحمل كل من ياسمين ونبيل سرا دفينا، يسعيان لإخفائه عن ابنتهما الصغيرة جنا، لكن الضغوط تبدأ بالكشف عن التشققات في الصورة المثالية التي يحاولان الحفاظ عليها.
ومع تصاعد التحديات والخسائر المتكررة، تخضع روابط الأسرة لاختبار صعب يكشف مدى قوتها في وجه الأزمات.
فيلم "من وراء الموج" بطولة نادين لبكي، وزياد بكري، وزين الرافعي، وريمان الرافعي، وهو من إخراج ماتي براون، الذي شارك في كتابة السيناريو مع ياسمينا كراجة، وهند فخرو. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
11:30 | 2025-01-14
14/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
01:27 | 2025-01-15
15/01/2025 01:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن انتخاب عون؟ اقرأوا هذه التفاصيل
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن انتخاب عون؟ اقرأوا هذه التفاصيل
13:00 | 2025-01-14
14/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الضبية داخل معرض للسيارات.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الضبية داخل معرض للسيارات.. إليكم ما حصل
14:59 | 2025-01-14
14/01/2025 02:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
18:27 | 2025-01-14
14/01/2025 06:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:02 | 2025-01-15
بالفيديو: رانيا يوسف تكشف أسراراً جديدة عن طفولتها ووالدها
09:09 | 2025-01-15
مها الصغير تثير الغموض بانفصالها عن أحمد السقا
02:09 | 2025-01-15
سينتيا خليفة في خطوة جديدة نحو العالمية.. هذا ما كشفته
00:13 | 2025-01-15
بعد قصة حب وزواج دام 10 سنوات.. الممثلة الشهيرة تنفصل عن زوجها
23:00 | 2025-01-14
نجمة معروفة تعترف: تعرضت للخيانة وقررت أخذ استراحة.. فمن هي؟
16:00 | 2025-01-14
مفاجأة غير متوقعة.. فنانة معروفة تعلن اعتزالها الفن لافتتاح حضانة؟
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 17:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 17:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 17:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24