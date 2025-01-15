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المرأة

مها الصغير تثير الغموض بانفصالها عن أحمد السقا

Lebanon 24
15-01-2025 | 09:09
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أثارت الإعلامية مها الصغير الغموض حول حقيقة الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورتين حيّرت بهما جمهورها حول حقيقة الأمر، وذلك بعدما حذفت منشورها على "فيسبوك" والذي أرفقته بصورة جمعتها بزوجها أحمد السقا وابنيهما، وكتبت معلقةً عليها: "اتقوا الله فينا لو عندنا حاجة هانطلع نقولها إحنا بنفسنا للناس... بطّلوا تعملوا تريندات على حساب الناس".
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وفوجئ الجمهور بحذف الصغير للمنشور، ثم وضعت على "إنستغرام" صورة لها وهي تضع إصبعها على فمها، وكتبت عليها "هشششش"، وتعمّدت أن تُظهر فيها خاتم الزواج، في إشارة الى ضرورة إسكات مطلقي الشائعات، وأتبعتها بصورة أخرى كتبت فيها باللغة الإنكليزية: "سوشيال ميديا... وقت للراحة... كفى".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد انتشار أخبار عن انفصال أحمد السقا ومها الصغير، وذلك بسبب حذف الثنائي لكل صورهما المشتركة على موقع "إنستغرام"، وإلغاء متابعة كل منهما للآخر. (لها)
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